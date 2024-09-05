Что такое ротавирус и как от него защититься: ответ Минздрава
Часто такие неприятные вещи как диарея, рвота или боль в животе связываются с общими фразами - "что-то не то съели" или "отравление". Однако иногда такие хлопоты нам приносит ротавирусная инфекция.
Подробнее о том, что такое ротавирус и как от него уберечься, можно узнать - в материале РБК-Украина.
Ротавирусная инфекция - одна из форм острой кишечной инфекции. Чаще всего ею болеют дети от 6 месяцев до 4-5 лет.
Инфицирование происходит фекально-оральным путем как непосредственно, так и при контакте с загрязненными поверхностями и предметами.
Подхватить ротавирусную инфекцию достаточно легко:
- недостаточно тщательно вымыть руки,
- покупаться в загрязненном водоеме,
- проконтактировать с больным.
Заразиться ротавирусом можно при контакте с загрязненными поверхностями и предметами: игрушками, полом, мебелью, одеждой, во время еды и т.д. Ротавирус может оставаться на поверхностях недель и даже месяцев.
Какие симптомы ротавируса
Симптомы заболевания в основном появляются через 2 дня.
Рвота и диарея могут продолжаться от 3 до 8 дней. Особенно опасными для младенцев и маленьких детей могут быть дополнительные симптомы, такие как потеря аппетита или обезвоживание.
Общие симптомы:
- диарея, которая длится более 24 часов;
- частая рвота;
- высокая температура (часто свыше 38,9 ℃);
- часто признаки обезвоживания: вялость, плач без слез у ребенка, отсутствие мочеиспускания и т.д.
Наиболее опасным в ротавирусной инфекции является обезвоживание, поэтому важно пить много жидкости, желательно электролиты - специальные растворы, которые восстанавливают водно-электролитный баланс.
У здорового взрослого человека ротавирусная инфекция может иметь только легкие проявления и симптомы или не иметь их вообще.
Профилактика ротавируса
Основными методами профилактики ротавирусной инфекции есть вакцинация и соблюдение правил личной гигиены.
Ротавирус самая распространенная в мире "кишечная" инфекция, которую можно легко предотвратить. До того, как наука изобрела вакцину, большинство детей младше 5 лет были инфицированы ротавирусом хотя бы один раз.
В Украине прививки против ротавирусной инфекции относят к рекомендованным, то есть вакцинироваться можно за свой счет.
Вакцина защищает от ротавирусных гастроэнтеритов и развития тяжелых форм заболевания. ВОЗ рекомендует вводить первую дозу вакцины ротавируса как можно скорее после 6-недельного возраста.
Как назначается лечение
Специфического лечения ротавирусной инфекции нет - только симптоматическое лечение.
Медики назначают пациенту полиферментные препараты, адсорбирующие и вяжущие средства, жаропонижающие препараты.
Важно поддерживать водно-солевой баланс организма: много пить. При тяжелом течении заболевания предусмотрено введение жидкости. Проводится также дезинтоксикационная терапия.
Антибиотики при ротавирусной инфекции не назначаются.
При подготовке публикации использовалась информация Национальной службы здоровья и Министерства здравоохранения.
РБК-Украина уже сообщало, что в Украине есть утвержденный календарь прививок. В частности, он предусматривает вакцинацию не только детей, но и взрослых.
Подробнее ознакомиться с ним можно в материале РБК-Украина.
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