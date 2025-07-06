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Названа минимальная температура в реке, чтобы купаться и не простудиться

Воскресенье 06 июля 2025 09:00
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Названа минимальная температура в реке, чтобы купаться и не простудиться Фото: При какой температуре можно купаться в реке (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Лето в самом разгаре, и купание в реке или озере становится главным развлечением, которое дарит прохладу и отдых. Однако, желание освежиться в жаркий день может привести к неприятным последствиям, если не учитывать температуру воды.

Какая температура для купания в водоеме является безопасной - читайте в материале РБК-Украина.

При какой температуре можно купаться в водоеме?

Большинство экспертов сходятся во мнении, что оптимальной температурой для длительного купания в открытых водоемах считается 22-24°C и выше. При такой температуре риск переохлаждения минимален, и вы можете наслаждаться плаванием без страха за свое здоровье.

Но что делать, если вода немного прохладнее? Специалисты по безопасности советуют руководствоваться такими показателями:

20-22°C

Это минимально допустимая температура для купания взрослого здорового человека. При такой температуре воды время пребывания в воде должно быть ограничено до 10-15 минут. Это идеально для короткого погружения и освежения. Более долгое пребывание может привести к переохлаждению и стрессу для организма.

17-19°C

Такая вода считается прохладной. Купаться в ней можно только тренированным людям, которые привыкли к холодной воде. Погружение должно быть коротким - не более 5-7 минут. Для неподготовленного человека это может быть опасно, поскольку вызывает сильное сужение сосудов.

Ниже 17°C

Это экстремально холодная вода. Купание в ней может привести к "холодному шоку", спазму сосудов и сердечному приступу, особенно у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Такая вода пригодна только для опытных "моржей" и не рекомендована для обычного отдыха.

Почему температура воды имеет такое значение?

Наше тело имеет температуру около 36,6°C, и при контакте с холодной водой оно начинает быстро терять тепло.

Терморегуляция

Когда мы погружаемся в холодную воду, организм включает защитные механизмы. Сосуды сужаются, чтобы уменьшить потерю тепла, что приводит к повышению артериального давления. Это может быть опасно для людей с гипертонией или другими сердечными заболеваниями.

Мышечные спазмы

Резкий перепад температур может вызвать непроизвольный спазм мышц, что может быть особенно опасно во время плавания и привести к судорогам.

Иммунный стресс

Переохлаждение является стрессом для иммунной системы. Оно снижает ее способность бороться с вирусами и бактериями, что увеличивает риск простуды, ОРВИ, ангины и других инфекционных заболеваний.

Особые рекомендации для детей и пожилых людей

Для детей, чья терморегуляция еще не совершенна, и для пожилых людей, чей организм слабее реагирует на перепады температур, требования к температуре воды значительно выше.

Дети

Для малышей вода должна быть не ниже 24°C. Продолжительность купания - до 15 минут, а затем ребенка следует сразу вытереть и одеть.

Пожилые люди

Им следует выбирать воду не ниже 23-24°C, а время пребывания в воде ограничить. Перед погружением обязательно проконсультируйтесь с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний.

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В материале использованы следующие источники: советы врачей Минздрава, советы специалистов Центров контроля и профилактики болезней.

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