На Львівщині десятки дітей потрапили в лікарню після купання в озері

На Львівщині через спалах ротавірусу на озері Задорожнє госпіталізовано 49 осіб, більшість із яких - діти. Купання у водоймі заборонено, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб у Facebook .

Головне: На Львівщині кількість постраждалих становить 49 осіб , серед яких 42 - діти.

, серед яких 42 - діти. Фахівці підтвердили, що збудником захворювання стала ротавірусна інфекція.

Купання в озері зараз офіційно заборонено , а ситуацію моніторять медики та фахівці Центру контролю та профілактики хвороб.

, а ситуацію моніторять медики та фахівці Центру контролю та профілактики хвороб. За фактом порушення санітарних правил і норм правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 КК України.

Кількість хворих та стан пацієнтів

Станом на 7 липня відомо уже про 49 осіб, які звернулися за медичною допомогою, причому 42 з них - це діти. Всі постраждалі відпочивали на озері Задорожнє в період 26 червня - 1 липня, переважно на "громадському" пляжі Тростянецької громади.

Пацієнти госпіталізовані до обласної інфекційної лікарні, куди вони потрапляли у важкому стані. За словами медиків, у хворих спостерігалися висока температура, постійна нудота, блювання, біль у животі та розлади травлення. Наймолодшому пацієнту, який потребував допомоги лікарів, лише один рік.

Коментар фахівців

Генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко у коментарі Zaxid.net повідомила, що причиною масового захворювання стала ротавірусна інфекція. Відповідний діагноз лабораторно підтверджено у чотирьох хворих.

"Бактеріологічні дослідження тривають. Населення поінформоване про заборону купання у воді озера", - заявивили у центрі контролю та профілактики хвороб.

Розслідування справи

Через інцидент правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Чим небезпечний ротавірус

Раніше у МОЗ пояснювали, що ротавірусна інфекція є надзвичайно заразною і передається фекально-оральним шляхом через контакт із хворими, забруднені предмети чи поверхні.

Лікарі застерігають: для зараження достатньо потрапляння в організм менше ніж сотні частинок патогену.

Як розпізнати ротавірус (інфографіка МОЗ)

Найбільш поширеним і небезпечним ускладненням є дегідратація - критична втрата організмом води, солей та мінералів. Цей стан є особливо загрозливим для маленьких дітей, які дуже швидко втрачають необхідну вологу.

Специфічного лікування не існує, тому медики наполегливо рекомендують дотримуватися правил гігієни та за появи перших симптомів негайно звертатися до лікарів.