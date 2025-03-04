Могут ли несовершеннолетние получить наследство: объяснение юриста

Наследованием является переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, которое умерло (наследодателя), к другим лицам (наследникам). Это предусмотрено Гражданским кодексом Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко .

Кто и как может получить наследство в Украине

Эксперт сообщил, что понятие наследования определяется статьей 1216 ГКУ. Осуществляется наследование (согласно статье 1217):

по завещанию;

или по закону.

Между тем несовершеннолетними лицами, согласно законодательству, считаются:

малолетние дети (лица, не достигшие 14 лет);

несовершеннолетние дети (лица в возрасте от 14 до 18 лет).

"Также следует отметить, что наследниками по завещанию и по закону могут быть физические лица, которые являются живыми на время открытия наследства, а также лица, которые были зачаты при жизни наследодателя и рождены живыми после открытия наследства", - подчеркнул юрист.

Булименко объяснил, что при этом не имеет значения - был ли рожден ребенок в официальном браке или в гражданском.

"Принятие наследства происходит путем подачи наследником по закону или завещанию, который постоянно не проживал с наследодателем на время открытия наследства, нотариусу (или в сельских населенных пунктах - уполномоченному на это должностному лицу соответствующего органа местного самоуправления) заявления о принятии наследства. Оно подается в течение шести месяцев с момента открытия наследства", - рассказал адвокат.

При этом лицо, постоянно проживавшее с наследодателем на время открытия наследства, считается принявшим наследство (если человек в тот же срок не заявил об отказе от наследства).

"Законом также установлено, что заявление о принятии наследства подается наследником лично", - добавил магистр права.

Он отметил, что лицо, достигшее 14 лет, имеет право подать заявление о принятии наследства без согласия своих родителей или опекуна.

В то же время для малолетних лиц (не достигших 14 лет на момент открытия наследства), а также для недееспособных лиц законом установлены определенные особенности вступления в наследство.

"Так, от имени указанных лиц заявление о принятии наследства подают, соответственно, родители (усыновители) или опекун", - сообщил Булименко.

Он отметил, что для малолетних и несовершеннолетних лиц законом предусмотрено право на гарантированную долю в наследстве.

Так, статьей 1241 Гражданского кодекса Украины предусмотрено, что малолетние, несовершеннолетние лица наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону (обязательная доля).

"То есть, если наследодатель оставил после своей смерти завещание, в котором не определил наследниками своих малолетних и/или несовершеннолетних детей, такие лица в любом случае будут наследовать половину доли, которая бы принадлежала им в случае наследования по закону", - подчеркнул юрист.

Кроме того, законом предусмотрено, что родители (усыновители) или опекун могут отказаться от принятия наследства (принадлежащего малолетнему, недееспособному лицу), только с разрешения органа опеки и попечительства.

"А несовершеннолетнее лицо в возрасте от 14 до 18 лет может отказаться от принятия наследства с согласия родителей (усыновителей), попечителя и органа опеки и попечительства", - подытожил адвокат.