Оформление наследства в условиях войны: что нужно знать в 2025 году

В условиях военного положения в Украине вопрос наследования недвижимости стал особенно актуальным. Из-за временной оккупации, боевых действий и массовой миграции украинцев изменился сам механизм получения наследства. С 30 января 2024 года вступили в силу два закона, упрощающие процедуру наследования и учитывающие военные реалии.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист практики семейного права ЮК "Приходько и партнеры" Тина Клецко.

Новые правила оформления наследства

Юристка отмечает, что 30 января 2024 года вступили в силу сразу два закона, которые так или иначе касаются наследования, а именно: закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка открытия и оформления наследства" и закон Украины "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усовершенствования порядка открытия и оформления наследства". Изменения коснулись:

Гражданского кодекса Украины,

закона Украины "О нотариате",

закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины",

закона Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции".

В вопросе оформления наследства, в частности на недвижимость, изменения касаются обращения к нотариусу. Если местом открытия наследства является населенный пункт, на территории которого органы государственной власти временно не выполняют свои полномочия, или территория, на которой ведутся боевые действия или которая оказалась во временной оккупации, заявление о принятии недвижимости в наследство подают нотариусу независимо от места открытия наследства. Нововведение действует на время военного положения и в течение полугода со дня его прекращения.

Это правило касается также наследства, которое открыто в населенном пункте, оказавшемся на временно оккупированной территории Украины, и будет действовать до и полгода после освобождения территорий из временной оккупации.

В случае отсутствия доступа к Наследственному реестру, нотариус может завести наследственное дело без его использования. В течение 5 рабочих дней после восстановления доступа он проверяет наличие завещания, наследственного договора или других записей в реестре.

Тина Клецко отмечает, что выдача свидетельства о праве на наследство невозможна, пока дело не будет зарегистрировано в Наследственном реестре.

Если человек умер на временно оккупированной территории, а факт его смерти был зарегистрирован позже, чем через месяц после реальной даты, то срок для принятия наследства отсчитывается со дня официальной регистрации смерти.

Как оформить наследство за границей

Из-за войны многие украинцы выехали за границу. Они могут оформить наследство следующим образом:

через консульство или посольство Украины - консулы выполняют нотариальные действия в соответствии с украинским законодательством;

через нотариуса в стране пребывания - наследник может оформить заявление у местного нотариуса, после чего:

- документ должен быть переведен на украинский язык и нотариально заверен,

- если это предусмотрено международными договорами, может потребоваться апостиль или другая форма легализации документа;

- документ должен быть переведен на украинский язык и нотариально заверен, - если это предусмотрено международными договорами, может потребоваться апостиль или другая форма легализации документа; отправить заявление по почте в Украину - перед этим следует предупредить украинского нотариуса о намерении подать документы таким способом.

После получения должным образом заверенного заявления украинский нотариус начнет процедуру наследования в соответствии с общими правилами.

Что делать, если наследодатель умер на временно оккупированной территории

Юрист отмечает, что сначала нужно официально установить факт смерти. Для этого наследнику нужно обратиться в суд на подконтрольной Украине территории. Суд рассматривает такие дела безотлагательно, но на практике процесс может занять от суток до трех месяцев, в зависимости от загруженности судов. После получения решения суда в органах ЗАГС можно оформить свидетельство о смерти.

Далее нужно обратиться к нотариусу для открытия наследственного дела (независимо от места жительства наследодателя).

Как оформить наследство, которое было открыто на ВОТ после 24 февраля 2022 года

Если наследство было открыто на отдельных территориях Украины до начала их временной оккупации, введения военного положения и по которому наследственное дело было зарегистрировано в Наследственном реестре, но не было закончено, вследствие уничтожения наследственного дела или отсутствия доступа к месту его хранения в связи с временной оккупацией или ведением боевых действий, любой (любая) частный нотариус (государственная нотариальная контора), к которому (которой) обратился наследник для завершения наследования, продолжает производство такого наследственного дела на основании соответствующих документов.

Могут ли граждане России и Беларуси наследовать недвижимость в Украине

Кабмин постановлением от 10 марта 2023 г. №213 урегулировал вопрос приобретения права собственности на имущество лиц, связанных с государством-агрессором, на основании решения суда или в порядке наследования с целью выполнения такими лицами обязанностей, возникающих с приобретением права собственности.

Так, на основании решения суда или в порядке наследования лица, связанные с государством-агрессором, будут приобретать право собственности на имущество (поскольку ограничить такое приобретение невозможно) и смогут владеть и пользоваться этим имуществом. При этом, такое лицо сможет обратиться к нотариусу за совершением нотариального действия по выдаче свидетельства о праве на наследство, а также осуществить государственную регистрацию права собственности на такое имущество на основании выданных ранее свидетельств о праве на наследство.

Официальное признание государством права на наследство путем его государственной регистрации позволит требовать выполнения обязанностей, возникающих с приобретением права собственности, в частности уплаты налога на наследство, обязанности по содержанию имущества и тому подобное.

"Кроме того, это будет способствовать выявлению активов, приобретение которых лицами связанными с государством-агрессором, не было отражено в государственных реестрах (государственных информационных ресурсах). Таким образом "на радары" органов государственной власти и правоохранителей попадет имущество, информацию о котором не вносили в государственные реестры, ссылаясь на мораторий", - заключает юрист.