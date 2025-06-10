Завещание есть, а наследства нет. Кто может потерять право на имущество после смерти близких

Наследственные дела в Украине нередко заканчиваются конфликтами. Даже когда есть завещание, на "сцену" могут выйти обязательные наследники, а еще - обиженные родственники, которые обращаются в суд, чтобы признать других "недостойными" к наследованию.

РБК-Украина расспросило главу комитета Ассоциации адвокатов Украины по гражданскому праву и процессу Татьяну Даниленко о том, кто может претендовать на часть наследства при любых условиях и кого суд может отстранить от наследства, даже если он есть в завещании.

Когда завещание не спасает

"Случается, что граждане составляют завещание и думают, что этим вопрос закрыт. Но часто они не учитывают обязательной доли в наследстве", - объясняет Даниленко.

Гражданский кодекс Украины (ст. 1241) защищает права некоторых категорий наследников. Они имеют право на часть наследства независимо от содержания завещания. В эту категорию входят:

малолетние и несовершеннолетние дети умершего;

совершеннолетние дети, которые являются нетрудоспособными;

нетрудоспособные вдова или вдовец;

нетрудоспособные родители.

Эти лица получают половину той доли, которая принадлежала бы им по закону в случае отсутствия завещания.

Кто рискует остаться без наследства

Закон предусматривает возможность устранения наследника от права на наследование. И таких случаев, по словам адвоката, становится все больше.

"Есть много ситуаций, когда в суд обращаются с требованиями отстранить других лиц от наследования. Это часто касается недобросовестного поведения потенциального наследника", - говорит юрист.

Потенциально "недостойными" могут быть:

те, кто совершил умышленное убийство наследодателя или других наследников;

лица, которые мешали составить или изменить завещание;

родители, лишенные родительских прав, если их не восстановили до смерти наследодателя;

дети или родители, которые уклонялись от обязанности содержать наследодателя, если это установил суд;

лица, которые не оказывали помощи, когда наследодатель был в беспомощном состоянии;

супруги, чей брак признан недействительным - после решения суда.

Важно: Если суд признает, что человек не знал о препятствиях до регистрации брака, ему могут оставить право на долю в общем имуществе.

Устранение наследников

"Чтобы устранить лицо от наследования, следует обращаться в суд. Это может сделать другой наследник, для которого это повлияет на объем прав - например, увеличит долю в наследстве", - отмечает Даниленко.

Иски по наследственным спорам следует подавать в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя. Это позволяет нотариусу учесть судебное решение и правильно распределить имущество.

Как меняется очередность

В случае отсутствия завещания наследство распределяется по закону, согласно очередям.

"Гражданский кодекс определяет пять очередей наследников. Каждая получает право только в случае отсутствия или устранения предыдущей", - объясняет Даниленко.

Например:

1 очередь: дети, муж/жена, родители;

дети, муж/жена, родители; 2 очередь: братья, сестры, дедушка, бабушка;

братья, сестры, дедушка, бабушка; далее - другие родственники, вплоть до лиц, которые не являются родственниками, но проживали с наследодателем не менее 5 лет до смерти.

Что делать, если наследство под угрозой

Татьяна Даниленко советует уточнять права всех родственников еще до составления завещания. Если есть конфликт, стоит немедленно обратиться в суд.

"Не рассчитывайте только на завещание: обязательная доля и поведение наследников имеют большое значение", - говорит юрист.