RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

SpaceX запускає чергову партію супутників на орбіту для роздачі інтернету

Автор: Даша Харченко

В середу, 28 квітня, компанія американського винахідника Ілона Маска SpaceX планує відправити на орбіту ще одну партію супутників для роздачі інтернету Starlink. Супутників буде 60.

Про це йдеться на сайті Spaceflight Now.

Ракету-носія Falcon 9 з супутниками будуть запускати на борту зі стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал, штат Флорида.

Нагадаємо, SpaceX 7 квітня здійснила запуск ракети-носія Falcon 9. Ракета вивела на орбіту Землі чергову партію інтернет-супутників Starlink. Починаючи з травня 2019 року SpaceX провела вже 24 запуски супутників Starlink. Зараз на орбіті перебувають 1443 космічні апарати.

Попередній запуск інтернет-супутників Starlink відбувся 24 березня. Тоді ракета компанії SpaceX вивела на орбіту також 60 апаратів. Після цього компанія SpaceX встигла провести випробування чергового прототипу ракети для польоту на Марс. Прототип ракети вибухнув під час посадки.

РБК-Україна писало, що компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса оскаржує контракт між американським космічним агентством NASA та компанією SpaceX Ілона Маска. Контракт є частиною місії щодо повернення астронавтів на Місяць.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України SpaceX