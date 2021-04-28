SpaceX запускає чергову партію супутників на орбіту для роздачі інтернету

В середу, 28 квітня, компанія американського винахідника Ілона Маска SpaceX планує відправити на орбіту ще одну партію супутників для роздачі інтернету Starlink. Супутників буде 60.

Про це йдеться на сайті Spaceflight Now.

Ракету-носія Falcon 9 з супутниками будуть запускати на борту зі стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал, штат Флорида.

Нагадаємо, SpaceX 7 квітня здійснила запуск ракети-носія Falcon 9. Ракета вивела на орбіту Землі чергову партію інтернет-супутників Starlink. Починаючи з травня 2019 року SpaceX провела вже 24 запуски супутників Starlink. Зараз на орбіті перебувають 1443 космічні апарати.

Попередній запуск інтернет-супутників Starlink відбувся 24 березня. Тоді ракета компанії SpaceX вивела на орбіту також 60 апаратів. Після цього компанія SpaceX встигла провести випробування чергового прототипу ракети для польоту на Марс. Прототип ракети вибухнув під час посадки.

РБК-Україна писало, що компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса оскаржує контракт між американським космічним агентством NASA та компанією SpaceX Ілона Маска. Контракт є частиною місії щодо повернення астронавтів на Місяць.