Конкурент Ілона Маска оскаржує "місячний" контракт NASA та SpaceX

Компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса оскаржує контракт між американським космічним агентством NASA та компанією SpaceX Ілона Маска. Контракт є частиною місії щодо повернення астронавтів на Місяць .

Компанія Blue Origin вчора заявила, що подала протест до Федерального урядового управління США щодо контракту між NASA та SpaceX на 2,9 млрд доларів. Компанія Безоса звинуватила NASA в тому, що агентство нібито останню хвилину змінило пріоритети.

"NASA здійснило помилкове придбання програми Human Landing System і в останню хвилину змінило пріоритети. Їхнє рішення усуває можливості для конкуренції, значно звужує базу поставок і не тільки затримує, але й загрожує поверненню Америки на Місяць. Через це ми подали протест", - пояснили в Blue Origin.

Компанія Безоса пропонувала NASA відправити астронавтів на Місяць за 6 млрд доларів, а SpaceX просила за свої послуги вдвічі менше. Однак в Blue Origin кажуть, що NASA узгоджувало вартість контракту з SpaceX, але з іншими компаніями такого обговорення не було.

"У нас не було можливості переглянути вартість контракту. І це в корені несправедливо", - наголосили в компанії.