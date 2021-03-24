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SpaceX здійснила запуск ракети-носія з інтернет-супутниками

Новость на русском → Флорида, Середа 24 березня 2021 11:12
SpaceX здійснила запуск ракети-носія з інтернет-супутниками Фото: Falcon 9 (wikimedia by SpaceX)
Автор: Анастасія Рокитна

Американська компанія SpaceX здійснила в середу запуск ракети-носія Falcon 9 з 60 мікросупутниками. Старт відбувся з космодрому на мисі Канаверал.

Трансляція ведеться на сайті компанії.

Спочатку запуск планувався на 21 березня, проте потім був перенесений.

Перша ступінь ракети-носія раніше використовувалася при п'яти запусках. Співробітники SpaceX мають намір черговий раз повернути цей елемент Falcon 9 на Землю.

Очікується, що через кілька хвилин після старту сходинка в автоматичному режимі плавно опуститься на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані. Ця технологія дозволяє компанії здешевлювати вартість чергових запусків носіїв.

Нагадаємо, Ілон Маск заявляв, що компанія SpaceX збирається посадити свої ракети Starship на поверхню Марса задовго до 2030 року.

Як писало РБК-Україна, вертоліт NASA зробить перший політ на Марсі в квітні. Так заявили в NASA.

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