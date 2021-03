SpaceX здійснила запуск ракети-носія з інтернет-супутниками

Спочатку запуск планувався на 21 березня, проте потім був перенесений.

Перша ступінь ракети-носія раніше використовувалася при п'яти запусках. Співробітники SpaceX мають намір черговий раз повернути цей елемент Falcon 9 на Землю.

Очікується, що через кілька хвилин після старту сходинка в автоматичному режимі плавно опуститься на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані. Ця технологія дозволяє компанії здешевлювати вартість чергових запусків носіїв.