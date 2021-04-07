ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

SpaceX відправила на орбіту чергову партію інтернет-супутників

Новость на русском → США, Середа 07 квітня 2021 19:42
SpaceX відправила на орбіту чергову партію інтернет-супутників Фото: SpaceX відправила на орбіту інтернет-супутники Starlink (wikimedia by SpaceX)
Автор: Дмитро Левицький

Компанія американського винахідника Ілона Маска SpaceX сьогодні, 7 квітня, здійснила запуск ракети-носія Falcon 9. Ракета має вивести на орбіту Землі чергову партію інтернет-супутників Starlink.

Компанія SpaceX транслювала запуск ракети в YouTube.

Ракета-носій Falcon 9 відправилася на орбіту з 60 супутниками Starlink на борту. Запуск відбувся із 40-го стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал.

Це вже 24 виведення на орбіту групи інтернет-супутників в рамках проекту Starlink. На орбіту Землі вже вивели 1383 космічних апаратів.

Як і раніше, перша ступінь ракети через кілька хвилин після старту в автоматичному режимі плавно опуститься на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані. Ця технологія дозволяє компанії здешевлювати вартість чергових запусків носіїв.

Нагадаємо, попередній запуск інтернет-супутників Starlink відбувся 24 березня. Тоді ракета компанії SpaceX вивела на орбіту також 60 апаратів.

Після цього компанія SpaceX встигла провести випробування чергового прототипу ракети для польоту на Марс. Прототип ракети вибухнув під час посадки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Hi-tech спутник SpaceX запуск ракеты
NEWS
Штам коронавірусу з ПАР підтвердили у Полтавській та Тернопільській областях
Штам коронавірусу з ПАР підтвердили у Полтавській та Тернопільській областях
DAILY
Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну