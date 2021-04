SpaceX відправила на орбіту чергову партію інтернет-супутників

Ракета-носій Falcon 9 відправилася на орбіту з 60 супутниками Starlink на борту. Запуск відбувся із 40-го стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал.

Це вже 24 виведення на орбіту групи інтернет-супутників в рамках проекту Starlink. На орбіту Землі вже вивели 1383 космічних апаратів.

Як і раніше, перша ступінь ракети через кілька хвилин після старту в автоматичному режимі плавно опуститься на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані. Ця технологія дозволяє компанії здешевлювати вартість чергових запусків носіїв.