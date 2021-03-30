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SpaceX втратила черговий прототип корабля для польоту на Марс

Новость на русском → Техас, Вівторок 30 березня 2021 16:15
SpaceX втратила черговий прототип корабля для польоту на Марс Фото: корабель Starship розбився під час випробувань (instagram.com spacex)
Автор: Дмитро Левицький

Американська компанія SpaceX втратила черговий прототип корабля Starship для польоту на Марс. Корабель розбився під час випробувань.

Випробування корабля транслювалося у Youtube.

Компанія SpaceX неочікувано вирішила сьогодні провести запуск 11-го прототипу корабля, попри туманну погоду в районі випробувань. Прототип SN11 успішно піднявся на заплановану висоту в 10 кілометрів, перейшов у горизонтальне положення та почав зниження для посадки.

Однак після спуску на висоту 1 кілометр зв'язок з прототипом корабля різко обірвався. Поки достеменно невідомо, чи вибухнув корабель після посадки, чи розбився від удару об землю.

Нагадаємо, випробування прототипу SN11 планувалися ще у п'ятницю, 26 березня, однак тоді їх перенесли через погані погодні умови. А вчора компанія SpaceX не встигла отримати дозвіл від Управління цивільної авіації США.

Як відомо, це вже не перший прототип корабля Starship, який вибухає під час льотних випробувань. Восьмий та дев'ятий прототипи вибухнули під час своєї посадки, а прототип SN10 розлетівся на друзки через кілька хвилин після приземлення.

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