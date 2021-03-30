SpaceX втратила черговий прототип корабля для польоту на Марс

Американська компанія SpaceX втратила черговий прототип корабля Starship для польоту на Марс. Корабель розбився під час випробувань.

Компанія SpaceX неочікувано вирішила сьогодні провести запуск 11-го прототипу корабля, попри туманну погоду в районі випробувань. Прототип SN11 успішно піднявся на заплановану висоту в 10 кілометрів, перейшов у горизонтальне положення та почав зниження для посадки.

Однак після спуску на висоту 1 кілометр зв'язок з прототипом корабля різко обірвався. Поки достеменно невідомо, чи вибухнув корабель після посадки, чи розбився від удару об землю.