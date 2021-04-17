SpaceX побудує корабель для висадки місії NASA на Місяць
У NASA вибрали компанію SpaceX для створення космічного корабля. Він вперше після останньої місії "Аполлон" висадить астронавтів на Місяць.
Про це йдеться в офіційній заяві NASA.
Отримавши контракт на 2,9 мільйона доларів, SpaceX залишила позаду такі компанії, як Blue Origin Джефа Безоса, яка співпрацює з Lockheed Martin, Northrop Grumman і Darper. Ще одним конкурентом SpaceX виступала Dynestics, великий оборонний підрядник.
У NASA спочатку обрали всі три компанії для виконання початкової фази контракту, і очікувалося, що дві з них займуться будівництвом місячного посадкового модуля.
Що стосується інших великих програм, у NASA обирали декількох постачальників, щоб стимулювати конкуренцію і забезпечити резерв на випадок, якщо один з них не зможе виконати завдання.
Програму Artemis, в межах якої запланована висадка астронавтів на Місяць було запущено при адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа і підтримано адміністрацією Джо Байдена. Цього року Конгрес США виділив на програму Artemis 850 мільйонів доларів, що набагато менше ніж 3,3 мільярда, які необхідні для того, щоб укластися в терміни до 2024 року. Але відмовлятися від програми не планується.
Раніше Ілон Маск повідомляв, що його компанія SpaceX збирається посадити свої ракети Starship на поверхню Марса задовго до 2030 року.
Також повідомлялося, що NASA підготувало перший звіт про погоду в марсіанському кратері Езеро. Там розташовується апарат Perseverance.