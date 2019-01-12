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SpaceX звільняє 600 співробітників

Новини » Телеком & IT    12.01.2019 - 21:03
SpaceX звільняє 600 співробітників
Ілюстративне фото (Florida Today)

Скорочення кадрів необхідно, щоб успішно завершити проект створення космічного корабля

Американська компанія SpaceX, яка належить Ілону Маску, планує зменшити чисельність персоналу на 10%, тобто на 600 співробітників. Про це йдеться в заяві компанії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як наголошується, скорочення кадрів необхідно, щоб успішно завершити проект створення космічного корабля, здатного доставити астронавтів на Марс.

"Це рішення прийнято тільки заради того, щоб впоратися з надскладним завданням, яке ми перед собою поставили. В будь-якому іншому випадку в ньому не було б необхідності", - наголошується в документі.

Звільнені співробітники отримають оплату за вісім тижнів, а також інші пільги. Крім того, SpaceX допоможе їм знайти нове робоче місце.

"Щоб успішно продовжувати розробки космічного обладнання і глобального, що базується в космосі інтернету, компанія SpaceX повинна стати більш компактною", - зазначається у повідомленні для преси.

При цьому підкреслюється, що спроби здійснити аналогічні розробки вже призвели до банкрутства інші організації.

Раніше РБК-Україна писало, що засновник SpaceX Ілон Маск показав фото нового космічного корабля Starship. Він підкреслив, що це реальне фото, а не рендеринг.

На початку січня Маск заявив, що через місяць його ракета здійснить політ до Міжнародної космічної станції.

Раніше, 23 грудня, з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида (США), стартувала на орбіту ракета-носій Falcon 9 з супутником системи глобального позиціонування третього покоління GPS III Військово-повітряних сил США. При цьому раніше SpaceX відкладала запуск ракети чотири рази.

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