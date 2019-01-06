ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Маск анонсировал сроки полета своей ракеты к МКС

Новости » Телеком & IT    06.01.2019 - 09:52
Маск анонсировал сроки полета своей ракеты к МКС
Фото: ракета SpaceX (twitter.com/SpaceX)

Через месяц проведут тестовый запуск корабля Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что через месяц его ракета совершит полет к Международной космической станции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Отметим, в Twitter компании SpaceX появились фото установленных на космодроме во Флориде корабля Crew Dragon и ракеты-носителя Falcon 9. На своей странице Маск отметил, что ракета отправится к МКС через месяц, в то же время в рамках тестового полета на корабле не будет астронавтов.

Изначально тестовый запуск был запланирован на 17 января. Первый корабль должен достичь МКС и вернуться назад без экипажа. В дальнейшем запуски будут пилотируемыми.

Маск анонсировал сроки полета своей ракеты к МКС

Напомним, ранее Илон Маск показал новую ракету Starship. Starship - это новое название для верхней или "космической" ступени ракеты-носителя следующего поколения, ранее официально известной как ракета BFR.

В конце декабря Маск заявил, что на территории Украины могут появиться станции Tesla Superchargers для подзарядки электромобилей.

"Supercharger охватит 100% Европы в следующем году. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", - отметил Маск.

В Tesla назначили двух независимых директоров
Новости Украины МКСSpaceXИлон Маск
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь