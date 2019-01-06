Маск анонсировал сроки полета своей ракеты к МКС

Фото: ракета SpaceX (twitter.com/SpaceX)

Через месяц проведут тестовый запуск корабля Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что через месяц его ракета совершит полет к Международной космической станции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Отметим, в Twitter компании SpaceX появились фото установленных на космодроме во Флориде корабля Crew Dragon и ракеты-носителя Falcon 9. На своей странице Маск отметил, что ракета отправится к МКС через месяц, в то же время в рамках тестового полета на корабле не будет астронавтов.

Изначально тестовый запуск был запланирован на 17 января. Первый корабль должен достичь МКС и вернуться назад без экипажа. В дальнейшем запуски будут пилотируемыми.

Напомним, ранее Илон Маск показал новую ракету Starship. Starship - это новое название для верхней или "космической" ступени ракеты-носителя следующего поколения, ранее официально известной как ракета BFR.

В конце декабря Маск заявил, что на территории Украины могут появиться станции Tesla Superchargers для подзарядки электромобилей.

"Supercharger охватит 100% Европы в следующем году. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", - отметил Маск.