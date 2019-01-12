SpaceX увольняет 600 сотрудников

Иллюстративное фото (Florida Today)

Сокращение кадров необходимо, чтобы успешно завершить проект создания космического корабля

Американская компания SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, планирует уменьшить численность персонала на 10%, то есть, на 600 сотрудников. Об этом говорится в заявлении компании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечается, сокращение кадров необходимо, чтобы успешно завершить проект создания космического корабля, способного доставить астронавтов на Марс.

"Это решение принято только ради того, чтобы справиться со сверхсложной задачей, которую мы перед собой поставили. В любом другом случае в нем не было бы необходимости", - отмечается в документе.

Уволенные сотрудники получат оплату за восемь недель, а также другие льготы. Кроме того, SpaceX поможет им найти новое рабочее место.

"Чтобы успешно продолжать разработки космического оборудования и глобального, базирующегося в космосе интернета, компания SpaceX должна стать более компактной", - отмечается в сообщении для прессы.

При этом подчеркивается, что попытки совершить аналогичные разработки уже привели к банкротству другие организации.

Ранее РБК-Украина писало, что основатель SpaceX Илон Маск показал фото нового космического корабля Starship. Он подчеркнул, что это реальное фото, а не рендеринг.

В начале января Маск заявил, что через месяц его ракета совершит полет к Международной космической станции.

Ранее, 23 декабря, с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида (США), стартовала на орбиту ракета-носитель Falcon 9 со спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III Военно-воздушных сил США. При этом ранее SpaceX откладывала запуск ракеты четыре раза.