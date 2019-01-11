SpaceX запустила в космос ракету Falcon 9 с десятью спутниками

Иллюстративное фото (facebook.com/SpaceX)

Ракета-носитель Falcon 9 должна вывести на орбиту 10 коммуникационных спутников Iridium NEXT

Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос очередную ракету Falcon 9. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Тwitter компании.

В частности, стартовавшая с космодрома на ​базе Ванденберг ракета-носитель Falcon 9 должна вывести на орбиту 10 коммуникационных спутников Iridium NEXT, которые обеспечивают передачу данных для мобильных устройств и голосовую связь.

Отметим, что в результате нынешнего запуска общее число спутников Iridium NEXT на орбите должно быть доведено до планового уровня (75 спутников).

Также добавим, что первая ступень стартовавшей 11 января Falcon 9 уже использовалась при пуске в сентябре 2018 года. При этом организаторы пуска намерены посадить ее на плавучую платформу, размещенную в Тихом океане, а затем использовать снова.

Напомним, в пятницу основатель SpaceX Илон Маск показал фото нового космического корабля Starship. Он подчеркнул, что это реальное фото, а не рендеринг.

Как писало РБК-Украина ранее, Маск в начале января заявил, что через месяц его ракета совершит полет к Международной космической станции.

Добавим, 23 декабря с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида (США), стартовала на орбиту ракета-носитель Falcon 9 со спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III Военно-воздушных сил США. При этом ранее SpaceX откладывала запуск ракеты четыре раза.