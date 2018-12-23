В США запустили ракету Falcon 9 с новейшим GPS-спутником

Фото: ракета-носитель Falcon 9 (twitter.com/spacex)

Запуск ракеты 22 декабря был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий

С космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида (США), стартовала на орбиту ракета-носитель Falcon 9 со спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение компании-разработчика ракеты SpaceX в Twitter.

Отметим, что ранее SpaceX откладывала запуск ракеты четыре раза. Так, в последний раз, в субботу, 22 декабря, запуск был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий, а именно сильного ветра в верхних слоях атмосферы.

Добавим также, Falcon 9 является носителем спутника GPS III весом 3,8 тонны, который станет первым аппаратом третьего поколения в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников. Стоит отметить, что подобные спутники должны постепенно заменить собой устаревшие аппараты, которые на данный момент обеспечивают GPS-сигнал по всему миру.

Так, первоначально спутник планируется разместить на высоте около 1 тысячи км над планетой, а затем переправить на среднюю околоземную орбиту - в 20 тыс. км над Землей.

Напомним, 20 декабря SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 c новейшим спутником геолокации GPS для ВВС США. Согласно требованиям миссии, SpaceX не будет пытаться вернуть первую ступень Falcon 9 на Землю после вывода спутника на орбиту.

Отметим, изначально запуск должен был состояться 18 декабря. Он задерживался из-за ветра, а потом из-за неточных показателей сенсоров первой ступени. 19 декабря SpaceX вновь отложила запуск для дополнительной проверки сенсоров первой ступени.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале декабря компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна вывести на космическую орбиту более 60 микроспутников. Ракета Falcon 9 стартовала с базы Военно-воздушных сил США Ванденберг, расположенной в Калифорнии.