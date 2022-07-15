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Гелікоптер NASA призупиняє польоти на Марсі: в NASA пояснили причину

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П'ятниця 15 липня 2022 17:07
Гелікоптер NASA призупиняє польоти на Марсі: в NASA пояснили причину Фото: гелікоптер NASA Ingenuity (mars.nasa.gov)
Автор: Сергій Пишкін

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) призупиняє польоти гелікоптера Ingenuity на Червоній планеті. На Марсі розпочались сезон пилу та зима.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Зазначається, що через зміну сезону, на Марсі буде недостатньо сонячного світла для підзарядки батареї гелікоптера. Водночас очікується, що Ingenuity зможе продовжити польоти вже в липні.

"Зараз на Марсі сезон пилу та зима, а це означає, що в повітрі більше пилу та менше сонячного світла для того, щоб зарядити батареї Ingenuity. Очікується, що рівень пилу знизиться пізніше в липні, тому команда вирішила дати акумуляторам гелікоптера перерву на кілька тижнів і відновити їх щоденний рівень заряду", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно телескоп NASA Hubble сфотографував спіральну галактику CGCG 396-2, яка розташована у сузір'ї Оріон.

Тим часом марсохід Perseverance зібрав 10-й зразок ґрунту Марсу.

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