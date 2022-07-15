Гелікоптер NASA призупиняє польоти на Марсі: в NASA пояснили причину
Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) призупиняє польоти гелікоптера Ingenuity на Червоній планеті. На Марсі розпочались сезон пилу та зима.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.
Зазначається, що через зміну сезону, на Марсі буде недостатньо сонячного світла для підзарядки батареї гелікоптера. Водночас очікується, що Ingenuity зможе продовжити польоти вже в липні.
"Зараз на Марсі сезон пилу та зима, а це означає, що в повітрі більше пилу та менше сонячного світла для того, щоб зарядити батареї Ingenuity. Очікується, що рівень пилу знизиться пізніше в липні, тому команда вирішила дати акумуляторам гелікоптера перерву на кілька тижнів і відновити їх щоденний рівень заряду", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно телескоп NASA Hubble сфотографував спіральну галактику CGCG 396-2, яка розташована у сузір'ї Оріон.
Тим часом марсохід Perseverance зібрав 10-й зразок ґрунту Марсу.