SpaceX завтра відправить до МКС корабель Dragon
Компанія SpaceX американського винахідника Ілона Маска завтра, 3 червня, здійснить 22 комерційну місію до Міжнародної космічної станції. Корабель Dragon має доставити до МКС різний вантаж, який потрібен астронавтам.
Корабель Dragon буде виведений на орбіту славнозвісним ракетоносієм Falcon 9. Запуск ракетоносія призначено на 20:29 за київським часом зі стартового комплексу 39A в Космічному центрі Кеннеді, штат Флорида.
Після виходу на орбіту перший ступінь ракетоносія Falcon 9 повернеться на Землю та сяде на плавучу платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантичному океані. Повторне застосування першого ступеня дозволяє зменшити вартість місії.
Корабель Dragon має відділитися від другого ступеня Falcon 9 приблизно через 12 хвилин після старту та автономно стикуватися з МКС у суботу, 5 червня. Якщо запуск не вдасться провести завтра, то резервна дата - п'ятниця, 4 травня.
Нагадаємо, 26 травня компанія SpaceX відправила на орбіту четверту за місяць групу інтернет-супутників Starlink.