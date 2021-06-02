ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

SpaceX завтра відправить до МКС корабель Dragon

Новость на русском →
Флорида, Середа 02 червня 2021 20:45
SpaceX завтра відправить до МКС корабель Dragon Фото: SpaceX відправить до МКС корабель Dragon (twitter.com/SpaceX)
Автор: Дмитро Левицький

Компанія SpaceX американського винахідника Ілона Маска завтра, 3 червня, здійснить 22 комерційну місію до Міжнародної космічної станції. Корабель Dragon має доставити до МКС різний вантаж, який потрібен астронавтам.

Про це повідомила компанія SpaceX на своєму сайті.

Корабель Dragon буде виведений на орбіту славнозвісним ракетоносієм Falcon 9. Запуск ракетоносія призначено на 20:29 за київським часом зі стартового комплексу 39A в Космічному центрі Кеннеді, штат Флорида.

Після виходу на орбіту перший ступінь ракетоносія Falcon 9 повернеться на Землю та сяде на плавучу платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантичному океані. Повторне застосування першого ступеня дозволяє зменшити вартість місії.

Корабель Dragon має відділитися від другого ступеня Falcon 9 приблизно через 12 хвилин після старту та автономно стикуватися з МКС у суботу, 5 червня. Якщо запуск не вдасться провести завтра, то резервна дата - п'ятниця, 4 травня.

Нагадаємо, 26 травня компанія SpaceX відправила на орбіту четверту за місяць групу інтернет-супутників Starlink.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Hi-tech МКС космический корабль SpaceX
NEWS
Зеленський скликав засідання РНБО на п'ятницю. Розглянуть вісім питань
Зеленський скликав засідання РНБО на п'ятницю. Розглянуть вісім питань
DAILY
У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО