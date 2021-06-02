SpaceX завтра відправить до МКС корабель Dragon

Компанія SpaceX американського винахідника Ілона Маска завтра, 3 червня, здійснить 22 комерційну місію до Міжнародної космічної станції. Корабель Dragon має доставити до МКС різний вантаж, який потрібен астронавтам.

Про це повідомила компанія SpaceX на своєму сайті .

Корабель Dragon буде виведений на орбіту славнозвісним ракетоносієм Falcon 9. Запуск ракетоносія призначено на 20:29 за київським часом зі стартового комплексу 39A в Космічному центрі Кеннеді, штат Флорида.

Після виходу на орбіту перший ступінь ракетоносія Falcon 9 повернеться на Землю та сяде на плавучу платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантичному океані. Повторне застосування першого ступеня дозволяє зменшити вартість місії.

Корабель Dragon має відділитися від другого ступеня Falcon 9 приблизно через 12 хвилин після старту та автономно стикуватися з МКС у суботу, 5 червня. Якщо запуск не вдасться провести завтра, то резервна дата - п'ятниця, 4 травня.