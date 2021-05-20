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SpaceX відправить на Місяць модуль компанії українського бізнесмена для програми "Артеміда"

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США, Четвер 20 травня 2021 22:42
SpaceX відправить на Місяць модуль компанії українського бізнесмена для програми "Артеміда" Фото: (flickr.com by thaddeus cesari)
Автор: Дмитро Левицький

Американська компанія SpaceX погодилася доставити на Місяць модуль Blue Ghost компанії Firefly Aerospace українського бізнесмена Максима Полякова. Запуск має відбутися у 2023 році в рамках космічної програми "Артеміда".

Про це повідомила компанія Firefly Aerospace.

Модуль Blue Ghost відправиться до Місяця на ракеті Falcon 9, яка вже здійснила понад 10 вильотів до орбіти з супутниками та космічними кораблями CrewDragon. Модуль повезе на Місяць десять корисних вантажів NASA для досліджень в рамках програми "Артеміда".

"Місія Blue Ghost буде включати доставку корисних вантажів NASA, які будуть підтримувати наукові місячні дослідження і сприятимуть розвитку сталої присутності на Місяці в рамках програми "Артеміда", - сказав віце-президент SpaceX з комерційних продажів Том Очінеро.

Нагадаємо, метою програми NASA під назвою "Артеміда" є повернення американських астронавтів на Місяць та освоєння його. Космічне агентство планує в рамках "Артеміди" доставити на Місяць першу жінку.

Як писало РБК-Україна, Україна також планує взяти участь у дослідженні Місяця.

Більше про плани NASA щодо Місяця читайте в матеріалі - "Проект "Артеміда": навіщо американці повертаються на Місяць і до чого тут Україна".

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