Випробування Starship: корабель успішно приземлився

Як видно по відео, корабель SN15 вдало покинув Землю і піднявся приблизно на 10 км.

Після цього він перекинувся на бік і відправився назад на Землю. Посадка пройшла плавно.

Зазначимо, що на цей раз Starship не вибухнув і не пошкодився при посадці. Випробування можна вважати вдалим. Правда, після посадки він злегка загорівся, але його відразу ж загасили.

При цьому попередня версія корабля вибухнула через кілька хвилин після посадки.