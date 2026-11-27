Как ракетный опыт помогает SpaceX строить дата-центры?

Глава SpaceX Илон Маск во время отчета за третий квартал заявил, что к концу 2027 года компания способна вывести общую мощность ИИ-инфраструктуры на уровень около 13 ГВт.

По оценкам аналитиков, за 18 месяцев компания может выстроить столько же дата-центров, сколько Google создала с 1999 по 2026 год.

Аналитики считают эту цель реалистичной - они уже идентифицировали более 9 ГВт потенциальной мощности на разных площадках компании.

Расширение ускорилось после того, как в феврале 2026 SpaceX присоединила к своей структуре компанию xAI.

Главным препятствием для ИИ-индустрии сейчас является не дефицит чипов, а недостаток электроэнергии и систем охлаждения, поэтому SpaceX применяет собственный инженерный опыт.

Как именно?

Компания производит компоненты газовых турбин, опираясь на наработки по проектированию ракетных двигателей.

Мощность генерации на объекте Colossus 2 должна возрасти с 0,4 ГВт в январе 2026 года до 2,4 ГВт до конца года.

Быструю стройку также зафиксировали на двух дата-центрах в техасском комплексе Starbase.

Кроме того, SpaceX может задействовать производственные возможности Tesla для выпуска готовой электрической и механической инфраструктуры. Для покупки графических процессоров компания также привлекла 40 миллиардов долларов финансирования.

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С какими препятствиями сталкивается компания Илона Маска?

Несмотря на высокие темпы строительства гарантий повторения успеха на всех запланированных локациях нет.

Использование газовых турбин вызвало недовольство среди жителей вблизи дата-центров, а власти обязали SpaceX вывести из эксплуатации последние временные газовые турбины в Саутгейвене, штат Миссисипи, до июля 2027 года.

В то же время цифра 13 ГВт означает объем энергомощности, а не реальную вычислительную производительность. Конечный результат в конкуренции с Google будет зависеть от установленного оборудования и эффективности работы с различными задачами ИИ.

Отдельно от наземных дата-центров SpaceX также планирует разворачивать ИИ-центры на орбите, но ближайшим испытанием компании станет способность удержать нынешние темпы строительства и энергообеспечения на Земле в течение 2027 года.