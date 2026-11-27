Як ракетний досвід допомагає SpaceX будувати дата-центри?

Очільник SpaceX Ілон Маск під час звіту за третій квартал заявив, що до кінця 2027 року компанія здатна вивести загальну потужність ШІ-інфраструктури на рівень близько 13 ГВт.

За оцінками аналітиків, за 18 місяців компанія може побудувати стільки ж дата-центрів, скільки Google створила з 1999 по 2026 рік.

Аналітики вважають цю мету реалістичною - вони вже ідентифікували понад 9 ГВт потенційної потужності на різних майданчиках компанії.

Розширення прискорилося після того, як у лютому 2026 року SpaceX приєднала до своєї структури компанію xAI.

Головною перешкодою для ШІ-індустрії зараз є не дефіцит чипів, а нестача електроенергії та систем охолодження, тому SpaceX застосовує власний інженерний досвід.

Як саме?

Компанія виробляє компоненти газових турбін, спираючись на напрацювання з проєктування ракетних двигунів.

Потужність генерації на об'єкті Colossus 2 має зрости з 0,4 ГВт у січні 2026 року до 2,4 ГВт до кінця року.

Швидке будівництво також зафіксували на двох дата-центрах у техаському комплексі Starbase.

Крім того, SpaceX може залучати виробничі можливості Tesla для випуску готової електричної та механічної інфраструктури. Для закупівлі графічних процесорів компанія також залучила 40 мільярдів доларів фінансування.

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З якими перешкодами стикається компанія Ілона Маска?

Попри високі темпи будівництва, гарантій повторення успіху на всіх запланованих локаціях немає.

Використання газових турбін викликало невдоволення серед мешканців поблизу дата-центрів, а влада зобов'язала SpaceX вивести з експлуатації останні тимчасові газові турбіни в Саутгейвені, штат Міссісіпі, до липня 2027 року.

Водночас цифра у 13 ГВт означає обсяг енергопотужності, а не реальну обчислювальну продуктивність. Кінцевий результат у конкуренції з Google залежатиме від встановленого обладнання та ефективності його роботи з різними завданнями ШІ.

Окремо від наземних дата-центрів SpaceX також планує розгортати ШІ-центри на орбіті, але найближчим випробуванням для компанії стане здатність утримати чинні темпи будівництва та енергозабезпечення на Землі протягом 2027 року.