Окупанти звозять російських енергетиків на Запорізьку АЕС: названа причина
Росіяни почали звозити співробітників "Росенергоатому" на Запорізьку АЕС. Більшість українців відмовляються працювати на станції під керівництвом загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Відзначається, що росіяни намагалися запропонувати працівникам ЗАЕС підвищені зарплати і путівки на відпочинок в окупованому Криму для того, щоб вони продовжували свою роботу під "новим керівництвом". Але українці масово відмовлялися. Тепер їх планують змусити покинути Енергодар і замінити російськмими спеціалістами.
За інформацією Центру національного опору, росіяни планують до кінця вересня повністю відключити ЗАЕС від української електромережі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти змушують співробітників Запорізької АЕС порушувати технологію роботи реактора.
Також ми писали, що росіяни катували водолаза гідроцеху Запорізької АЕС Андрія Гончарука через те, що він відмовився виконувати їхні вимоги.
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