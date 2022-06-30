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Окупанти змушують співробітників Запорізької АЕС порушувати технологію роботи реактора

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Енергодар, Четвер 30 червня 2022 17:20
Окупанти змушують співробітників Запорізької АЕС порушувати технологію роботи реактора Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти змушують робітників Запорізької АЕС осушувати ставки-охолоджувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

Щоб зняти з себе відповідальність за здійснення актів ядерного тероризму, окупанти вдаються до примусу українських атомників.

"Наразі шляхом знущань та тортур змушують співробітників Гідрологічної служби електростанції вигадувати обґрунтування необхідності осушення цих водойм для керівництва ЗАЕС та "Енергоатома", - йдеться у повідомленні.

Так, окупанти жорстоко побили водолаза Гідрологічної служби ЗАЕС Андрія Гончарука, якого у середу, 29 червня, було доставлено до лікарні Енергодару з численними травмами.

Як повідомлялося, російські загарбники, які перебувають на Запорізькій АЕС, готують провокацію. Вони мають намір звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції.

Нагадаємо, раніше російські війська почали посилювати свої оборонні позиції біля Запорізької атомної електростанції. Зокрема вони зміцнили окопи.

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