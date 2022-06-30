Окупанти змушують співробітників Запорізької АЕС порушувати технологію роботи реактора

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" .

Так, окупанти жорстоко побили водолаза Гідрологічної служби ЗАЕС Андрія Гончарука, якого у середу, 29 червня, було доставлено до лікарні Енергодару з численними травмами.

"Наразі шляхом знущань та тортур змушують співробітників Гідрологічної служби електростанції вигадувати обґрунтування необхідності осушення цих водойм для керівництва ЗАЕС та "Енергоатома", - йдеться у повідомленні.

Щоб зняти з себе відповідальність за здійснення актів ядерного тероризму, окупанти вдаються до примусу українських атомників.

Як повідомлялося, російські загарбники, які перебувають на Запорізькій АЕС, готують провокацію. Вони мають намір звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції.

Нагадаємо, раніше російські війська почали посилювати свої оборонні позиції біля Запорізької атомної електростанції. Зокрема вони зміцнили окопи.

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