ua en ru
Вт, 22 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Латвия передала Украине новую партию дронов собственного производства

Латвия, Вторник 22 июля 2025 16:59
UA EN RU
Латвия передала Украине новую партию дронов собственного производства Фото: украинские военные получили уже тысячи дронов от Латвии (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Латвия передала Украине новую партию вооружения для Вооруженных сил. В составе партии - 1300 дронов, изготовленных специально по заказу украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Латвии Андриса Спрудса в X (Twitter).

"Следующие 1300 дронов, произведенных в Латвии, уже в пути в Украину. После этой поставки в этом году украинцам будет доставлено 12 000 дронов стоимостью более 17 миллионов евро", - написал министр в сообщении.

Фото: подготовленные для отправки в Украину дроны (Андрис Спрудс)

Помощь Украине со стороны Латвии

Напомним, недавно Украина получила от Латвии первые бронетранспортеры Patria в рамках поставки военной помощи. В целом Украина должна получить от латвийских союзников 42 такие бронемашины.

Patria 6×6 - это бронетранспортер, разработанный финской компанией Patria. Благодаря модульной конструкции Patria 6×6 может выполнять широкий спектр задач: от перевозки пехоты до использования в качестве командного пункта или минометной установки.

С 2024 года Patria 6×6 начали серийно производить и в Латвии, на новом заводе в городе Валмиера. Проект реализуется в сотрудничестве с Финляндией, и первая партия уже поступила на вооружение латвийской армии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия
Новости
Рада приняла резонансный закон об урезании полномочий НАБУ и САП
Рада приняла резонансный закон об урезании полномочий НАБУ и САП
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки