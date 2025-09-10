Латвия выделяет 5 млн евро на поддержку ВСУ: детали инициативы PURL

Латвия утвердила выделение 5 млн евро на поддержку Украины через инициативу PURL НАТО и США, направленную на обеспечение безопасности и укрепление обороноспособности страны в условиях российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство Латвии.

Кабинет министров Латвии 9 сентября утвердил решение о финансировании инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirement List), разработанной НАТО и США для оказания помощи Украине в сфере безопасности и обороны.

Правительство Латвии выделит на поддержку Украины в 2025 году 5 млн евро: 3 млн будут профинансированы из бюджета Министерства обороны, а 2 млн евро – из бюджета Министерства иностранных дел. Эти средства пойдут на приобретение американского вооружения и оборудования, которое уже продемонстрировало эффективность на фронте.

Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что поддержка Украины – это ключевой инструмент для укрепления её обороноспособности, защиты суверенитета и территориальной целостности, а также для противодействия российской агрессии.

Он подчеркнул, что инициатива PURL позволяет Украине получать критически важное вооружение, обеспечивающее удержание линии фронта, проведение контрнаступлений и повышение боевых возможностей в решающие моменты.

Министр иностранных дел Байба Браже добавила, что участие Латвии в PURL является как политическим, так и практическим сигналом готовности страны вместе с союзниками НАТО обеспечивать приоритетные потребности украинской армии и укреплять коллективную безопасность Европы. Она подчеркнула, что финансовая поддержка отражает солидарность Латвии и её стремление защищать международный порядок от угроз со стороны России.