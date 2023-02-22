ua ru
Ср, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Перелом произошел на Генассамблее. Костин рассказал, как менялась дискуссия по поводу трибунала над РФ

Новина українською →
Среда 22 февраля 2023 15:17
Перелом произошел на Генассамблее. Костин рассказал, как менялась дискуссия по поводу трибунала над РФ Фото: генеральный прокурор Андрей Костин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Елизавета Драбкина

Еще в сентябре 2022 года ни одно государство официально не поддерживало создание спецтрибунала над Россией. Но сейчас все больше стран поддерживают идею, а вскоре будет создан международный центр расследований преступления агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генерального прокурора Андрея Костина.

Он напомнил, что еще в сентябре ни одна страна официально не была готова заявить, что они поддерживают трибунал.

По словам Костина, перелом произошел на полях Генассамблеи ООН, где была проведена большая конференция, в ходе которой некоторые министры иностранных дел сказали: "Да, будем поддерживать".

"Но уже после 10 октября эта решительность увеличилась. Сейчас у нас есть так называемая кооргруппа, которая поддерживает создание трибунала и обсуждает механизмы. Но это не только теоретический дискурс", - сказал он.

Генпрокурор также отметил, что очень важное событие произошло 3 февраля во время визита президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, когда на пресс-конференции с Зеленским сообщили о создании Международного центра расследований преступления агрессии.

Костин отметил, что эта идея возникла и раньше, она была поддержана руководством правительства Нидерландов. Также были привлечены партнеры из Брюсселя.

Костин отметил, что координационный центр для сбора доказательств российских преступлений, совершенных на территории Украины, будет работать в Гааге с украинскими и международными прокурорами.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что обсуждение создания спецтрибунала для России уже сосредоточено на механизмах реализации такой инициативы, а не на идее.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис Генпрокурора ООН Евросоюз Урсула фон дер Ляйен
NEWS
Новая тактика россиян. Буданов рассказал о методах оккупантов вблизи Бахмута
Новая тактика россиян. Буданов рассказал о методах оккупантов вблизи Бахмута
DAILY
Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины