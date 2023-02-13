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Ермак о спецтрибунале для РФ: обсуждаем уже не идею, а конкретные механизмы

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Киев, Понедельник 13 февраля 2023 21:24
Ермак о спецтрибунале для РФ: обсуждаем уже не идею, а конкретные механизмы Фото: Андрей Ермак, руководитель ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Обсуждения создания специального трибунала для России сейчас уже сосредоточены на механизмах реализации такой инициативы, а не на идее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, сегодня, 13 февраля, прошло заседание рабочей группы по разработке вопроса создания международного спецтрибунала для России.

Ермак отметил, что большинство стран-союзников уже поддерживают такую инициативу Украины.

"Сегодня практически все они говорят о том, что готовы поучаствовать в создании трибунала. Мы обсуждаем уже не вероятность самой идеи, а конкретные механизмы создания", - подчеркнул он.

Глава ОП добавил, что для того, чтобы партнеры поддержали необходимый Украине сценарий создания такого трибунала, необходимо подготовить конкретные предложения для их дальнейшей презентации на международных площадках.

"Под каждую страну нужно найти свой рецепт", - уточнил Ермак.

Он также предложил проводить информационные брифинги в ОП для представителей государств, которые поддерживают инициативу Украины.

Напомним, ранее у Зеленского рассказали о трех моделях создания специального трибунала для России за вторжение в Украину.

Также мы писали, что, по словам заместителя государственного секретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, спецтрибунал для России может быть создан уже к лету 2023 года.

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