Запад обсуждает смягчение санкций против РФ, но только после 15-дневного перемирия, - СМИ

Неназванные источники издания рассказали, что речь о постепенном ослаблении ограничений против России.

По данным собеседников Sky News, союзники Украины надеются на немедленное достижение 15-дневного перемирия. В течение этого периода санкции все еще будут действовать, прежде чем наступит более структурированная пауза в боевых действиях в Украине.

Источники журналистов обратили внимание, что в случае нарушения перемирия со стороны РФ санкции вступят в силу вновь.

При этом другие собеседники издания в итальянском правительстве рассказали, что они будут настаивать на том, чтобы президент США Дональд Трамп привлек Европу к своим переговорам с Владимиром Путиным по Украине, во время сегодняшней видеоконференции.

"Он (Трамп - ред.) просил европейские страны увеличить военные расходы, поэтому мы должны участвовать в принятии этих решений", - рассказал итальянский дипломат.

Во время разговора Италия также подчеркнет необходимость четких военных, экономических и политических гарантий для Украины, добавили источники Sky News.