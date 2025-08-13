Захід обговорює пом'якшення санкцій проти РФ, але лише після 15-денного перемир'я, - ЗМІ

Неназвані джерела видання розповіли, що йдеться про поступове послаблення обмежень проти України.

За даними співрозмовників Sky News, союзники України сподіваються на негайне досягнення 15-денного перемир'я. Протягом цього періоду санкції все ще діятимуть, перш ніж настане більш структурована пауза в бойових діях в Україні.

Джерела журналістів звернули увагу, що в разі порушення перемир'я з боку РФ санкції набудуть чинності знову.

При цьому інші співрозмовники видання в італійському уряді розповіли, що вони наполягатимуть на тому, щоб президент США Дональд Трамп залучив Європу до своїх перемовин із Володимиром Путіним щодо України, під час сьогоднішньої відеоконференції.

"Він (Трамп - ред.) просив європейські країни збільшити військові витрати, тож ми маємо брати участь в ухваленні цих рішень", - розповів італійський дипломат.

Під час розмови Італія також наголосить на необхідності чітких військових, економічних і політичних гарантій для України, додали джерела Sky News.