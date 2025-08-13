UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Захід обговорює пом'якшення санкцій проти РФ, але лише після 15-денного перемир'я, - ЗМІ

Ілюстративне фото: партнери України обговорюють пом'якшення санкцій проти РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Союзники України розглядають можливість пом'якшення антиросійських санкцій у разі, якщо Росія погодиться на повне припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Неназвані джерела видання розповіли, що йдеться про поступове послаблення обмежень проти України.

За даними співрозмовників Sky News, союзники України сподіваються на негайне досягнення 15-денного перемир'я. Протягом цього періоду санкції все ще діятимуть, перш ніж настане більш структурована пауза в бойових діях в Україні.

Джерела журналістів звернули увагу, що в разі порушення перемир'я з боку РФ санкції набудуть чинності знову.

При цьому інші співрозмовники видання в італійському уряді розповіли, що вони наполягатимуть на тому, щоб президент США Дональд Трамп залучив Європу до своїх перемовин із Володимиром Путіним щодо України, під час сьогоднішньої відеоконференції.

"Він (Трамп - ред.) просив європейські країни збільшити військові витрати, тож ми маємо брати участь в ухваленні цих рішень", - розповів італійський дипломат.

Під час розмови Італія також наголосить на необхідності чітких військових, економічних і політичних гарантій для України, додали джерела Sky News.

Чутки про зняття санкцій

Нагадаємо, навесні в західних ЗМІ з'явилися чутки про те, що американська влада розглядає можливість пом'якшення санкцій проти Росії. Зокрема, йдеться про зняття обмежень з російського газопроводу "Північний потік-2".

Держсекретар США Марко Рубіо, реагуючи на такі вкидання, наголосив, що це "однозначно неправдиві" чутки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПеремир'я Росії та УкраїниРежим припинення вогнюВійна в Україні