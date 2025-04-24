Это фальшивка: Рубио опроверг сообщения о переговорах по снятию санкций с России

Издание Politico сообщило о возможном снятии санкций с России и возобновлении работы "Северного потока-2". Но это выдумка.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Х .

"Это однозначно ложно. Ни Стив Уиткофф, ни я не вели никаких разговоров о снятии санкций с России в рамках сделки с Украиной", - написал он.

По его словам, это журналистская халатность.

"Если у Politico есть хоть капля честности, они полностью откажутся от этой выдумки", - добавил Рубио.

Публикация Politico

Ранее издание Politico сообщило, что Белый дом обсуждает вопрос о снятии санкций с российского газопровода "Северный поток-2" и, возможно, с других российских активов в Европе в рамках дискуссий о прекращении войны между Россией и Украиной

Отмена санкций против газопровода "Северный поток-2" , станет резким изменением политики США. Возобновление работы "Северного потока-2" может принести Москве финансовую выгоду, но только если ЕС согласится снова покупать российский газ по трубопроводу

По данным издания, спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф был главным сторонником отмены санкций, сообщили Politico люди, знакомые с переговорами.

Уиткофф, который сказал, что подружился с Владимиром Путиным, будучи посланником Дональда Трампа в Москве, поручил своей команде составить список всех энергетических санкций, которые Соединенные Штаты наложили на Россию, сказали они.

Одна из ниток трубопровода "Северный поток-2", построенного для доставки газа через Балтийское море в Германию, все еще в рабочем состоянии, несмотря на взрыв в 2022 году, который уничтожил одну нитку, а также два трубопровода "Северного потока-1".