Российский корабль заметили возле подводных кабелей связи: Британия вмешалась

Известно, что грузовое судно "Sinegorsk" вошло в Бристольский залив вечером во вторник, 27 января.

Оно стало на якорь около двух миль от побережья Майнхеда в графстве Сомерсет, менее чем в миле от подводных телекоммуникационных кабелей, соединяющих Британию с США, Канадой, Испанией и Португалией.

Российские моряки утверждали, что проводят "необходимые ремонтные работы", однако британские чиновники не поверили их объяснениям, отметив, что действия судна выглядят "глубоко подозрительными".

Более того, теневой министр по вопросам национальной безопасности (Shadow Security Minister) Алисия Кернс отметила, что случай демонстрирует "постоянные и коварные угрозы, которые Великобритания получает от Путина и его союзников".

Таким образом, власти Британии приказали российскому кораблю покинуть территориальные воды Бристольского пролива.

После 14 часов ожидания на месте происшествия военный вертолет Wildcat Королевского флота, вылетевший с авиабазы в Йовилтоне, заставил экипаж поднять якорь и отплыть в открытое море. Вертолет мог быть вооружен противокорабельными ракетами Sea Venom или торпедами Sting Ray, однако точные данные о вооружении во время операции обнародованы не были.

Предыдущий опыт угроз

Британские службы уже имеют опыт противодействия попыткам российских судов влиять на подводную инфраструктуру. Например, в 2025 году корабль Yantar, которого признали разведывательным, попал под надзор Королевского флота, а экипаж танкера Fitburg был арестован в Финляндии после повреждения кабелей между Хельсинки и Таллинном.

Министерство обороны Великобритании подчеркивает, что флот постоянно отслеживает ситуацию на море и охраняет критическую инфраструктуру, включая подводные кабели, трубопроводы и оффшорные объекты.