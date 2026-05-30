Дело не в цене: глава Пентагона назвал главный урок войны в Украине

23:46 30.05.2026 Сб
Какую украинскую модель собираются скопировать американские военные?
aimg Екатерина Коваль
Фото: министр обороны Пит Хегсет (Getty Images)
Министр обороны США Пит Хегсет признал, что Вашингтон активно изучает украинский опыт применения беспилотников на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона, прозвучавшее на Азиатском саммите по вопросам безопасности в Сингапуре.

Что сказал Хэгсет

Глава Пентагона отметил, что США сосредотачиваются на развитии собственных дроновых мощностей и прямо опираются на то, что Украина отработала в реальных боевых условиях.

"Мы очень многому научились от Украины относительно того, как они действуют", - заявил он.

56 млрд долларов на беспилотники

Бюджет Трампа на 2027 год предусматривает 56 миллиардов долларов инвестиций в развитие дроновых технологий. По словам Хегсета, главное - не иметь самые дорогие системы, а уметь их масштабировать быстро, адаптируясь каждую неделю. Именно такой подход он и назвал ключевым уроком от Украины.

"Дело не в наличии самых современных систем, а в способности масштабировать их - быстро, приспосабливаясь неделя за неделей", - пояснил министр.

Две задачи одновременно

Хегсет очертил двойной приоритет для американских военных: развивать сложные автономные системы, на которые способна только Америка, и параллельно масштабировать массовые дроновые решения по украинской модели. Оба направления он назвал "абсолютным приоритетом".

Интерес США к дроновым технологиям формируется на фоне более широких дискуссий о распределении оборонного бремени. Генсек НАТО ранее заявлял, что Европа профинансирует закупку американского оружия для Украины, а сам Альянс должен больше вкладывать в оборону и брать на себя большую долю расходов на помощь Киеву.

Впрочем, отношения между Вашингтоном и союзниками в вопросе оружия не всегда были безоблачными. Летом 2025 года США временно приостановили передачу части вооружения - речь шла о закупке оружия для Украины у частных американских компаний за средства Вашингтона.

