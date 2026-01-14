Союзники Путина жалуются, что он бросил их ради войны против Украины, - Bloomberg

Пока российский диктатор Владимир Путин сосредотачивает свое внимание на войне против Украины, его стратегические союзники по всему миру чувствуют себя брошенными и жалуются на отсутствие поддержки, когда она была нужна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По информации издания, в Венесуэле чиновники теперь считают, что их многолетние отношения в сфере безопасности с Россией были лишь "бумажным тигром".

"И они не одиноки: от Дамаска и Тегерана до Гаваны за последние 13 месяцев авторитарные режимы, которые ранее получали выгоду от тесных связей с Кремлем, обнаружили, что российской поддержки не хватает в самый нужный момент", - отмечает Bloomberg.

Издание напомнило, что сирийский диктатор Башар Асад бежал в Москву после того, как российская военная поддержка ослабла. Куба, оставшись без покровителя, столкнулась с гуманитарным кризисом.

Также в прошлом году Иран подвергся бомбардировкам со стороны США, и теперь верховный лидер аятолла Али Хаменеи сталкивается с масштабными внутриполитическими протестами, а также с угрозой новых военных действий со стороны США.

Кроме того, несмотря на неоднократные публичные заявления президента Дональда Трампа о намерении устранить диктатора Николаса Мадуро, официальные лица в Венесуэле жалуются, что кубинские и российские разведывательные службы, на которые они полагались в вопросах безопасности, не смогли выявить уязвимости или любую конкретную информацию об угрозе для венесуэльского лидера".

Они также указывают на недостатки российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и Бук-М2 в защите воздушного пространства Венесуэлы.

По словам чиновников, Россия не предоставила достаточной технической поддержки для обеспечения оперативной эффективности систем. Киберзащита Венесуэлы, как они утверждают, зависела от технической поддержки России, которая, как оказалось, снова оказалась недостаточной, поскольку кибератаки США привели к отключению электроэнергии в крупных районах Каракаса.

В результате произошло разрушение доверия к партнерству в сфере безопасности между Венесуэлой, Кубой и Россией.

По словам источников, знакомых с ситуацией, российские официальные лица были возмущены тем, что Трамп продолжил операцию по захвату Мадуро. Однако отношения с США сейчас для Москвы важнее, чем отношения с Венесуэлой.

Собеседник издания отметил, что захват Мадуро является неприятной ситуацией для России, но не катастрофой.

Иран, наоборот, является более серьезной проблемой, поскольку российское сотрудничество с этой страной гораздо сильнее, в том числе и в военной сфере.

При этом Россия может публично поддерживать Иран, но вряд ли будет активно участвовать в оказании помощи Тегерану, учитывая ее ограниченные возможности и приоритет войны с Украиной.

"Это не сулит ничего хорошего для других стратегических партнерств России и говорит о том, что для Кремля тем более важно достичь всех своих целей в Украине без уступок за столом переговоров. Это, в свою очередь, может еще больше осложнить для Трампа заключение труднодостижимого мирного соглашения", - отмечает Bloomberg.