Союзники планують озброїти Україну тисячами дронів зі штучним інтелектом, - ЗМІ

Британія працює з країнами, у тому ж числі й зі Сполученими штатами Америки (США), над тим, щоб озброїти Україну тисячами нових безпілотників зі штучним інтелектом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Військові планувальники Заходу, які розробляють технологію вважають, що це дозволить Україні придушити певні позиції ворога завдяки вищезгаданим БпЛА. Вони відзначили, що безпілотники можуть поставити Києву вже протягом кількох наступних місяців, втім, терміни все ж можуть бути порушені.

"Безпілотники набувають все більшого значення в російсько-українській війні, оскільки конфлікт наближається до дворічної позначки, і триває глобальна гонка за розробку нових технологій, які можуть визначити майбутнє війни. Росія нарощує власне внутрішнє виробництво бойових дронів для підтримки вторгнення і отримала значні поставки від свого союзника Ірану", - пояснює видання.

Увага до БпЛА з'явилась в той час, коли Україні зіткнулась з нестачею артилерію, що може стати критичним протягом наступних трьох місяців, у зв'язки з чим військовим, можливо, доведеться прийняти рішення зосередитися на більш вузькому фронті війни.

"Хоча нові можливості безпілотників не замінять нагальну потребу в снарядах, вони можуть допомогти пом'якшити частину цієї нестачі і створити нову динаміку на полі бою, кажуть люди", - пише Bloomberg.

Як пояснив один із співрозмовників видання, дрони зі штучним інтелектом будуть розгорнуті у великі флотилії, які зв'язуватимуться між собою для націлювання на ворожі позиції без необхідності керувати кожним з них людиною-оператором.

Дрони для України

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український урядовець висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу. Як розповів в січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги.

Як заявив Умєров, 17 лютого, коаліція дронів офіційно стартувала.