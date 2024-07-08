Союзники по НАТО согласны, что путь Украины в альянс необратим, - Дуда

На саммите НАТО в Вашингтоне не удастся добиться приглашения Украины в альянс, но среди союзников существует консенсус, что путь Украины в НАТО необратимым.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

В преддверии саммита НАТО президент Польши созвал Совет национальной безопасности. Открывая заседание, он подчеркнул, что его позиция и позиция правительства по вопросам безопасности едина.

Среди ожидаемых тем обсуждения на саммите президент назвал "статус Украины" и ее путь в НАТО.

"К сожалению, все указывает на то, что не удастся добиться того, чего я лично добивался для Украины с предыдущего саммита, а именно - выдачи официального приглашения Украине вступить в НАТО. Здесь нет единства, но есть одно убеждение - такие решения должны быть приняты, чтобы путь Украины в НАТО был необратимым", - заявил Дуда.

При этом он добавил, что "будет принят целый ряд решений, касающихся укрепления Украины, поддержки Североатлантического альянса, тех своеобразных гарантий безопасности, которые предоставляются Украине в различных формах".