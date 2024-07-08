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Союзники по НАТО согласны, что путь Украины в альянс необратим, - Дуда

Понедельник 08 июля 2024 14:37
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Союзники по НАТО согласны, что путь Украины в альянс необратим, - Дуда Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На саммите НАТО в Вашингтоне не удастся добиться приглашения Украины в альянс, но среди союзников существует консенсус, что путь Украины в НАТО необратимым.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

В преддверии саммита НАТО президент Польши созвал Совет национальной безопасности. Открывая заседание, он подчеркнул, что его позиция и позиция правительства по вопросам безопасности едина.

Среди ожидаемых тем обсуждения на саммите президент назвал "статус Украины" и ее путь в НАТО.

"К сожалению, все указывает на то, что не удастся добиться того, чего я лично добивался для Украины с предыдущего саммита, а именно - выдачи официального приглашения Украине вступить в НАТО. Здесь нет единства, но есть одно убеждение - такие решения должны быть приняты, чтобы путь Украины в НАТО был необратимым", - заявил Дуда.

При этом он добавил, что "будет принят целый ряд решений, касающихся укрепления Украины, поддержки Североатлантического альянса, тех своеобразных гарантий безопасности, которые предоставляются Украине в различных формах".

Саммит НАТО

С 9 по 11 июля в Вашингтоне пройдет знаменательное событие - саммит НАТО. Ожидается, что он станет ключевым моментом для обсуждения вопросов безопасности в Европе и роли Альянса в мире.

Одним из главных пунктов повестки дня станет подписание Украиной нового соглашения о безопасности. Как ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский, этот документ станет еще одним шагом на пути к укреплению безопасности Украины.

Стоит отметить, что украинское общество уже успело оценить пользу соглашений по безопасности, подписанных с различными странами мира.

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НАТО Анджей Дуда Польша
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