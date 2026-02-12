Ким Чен Ын готовит малолетнюю дочь на роль преемника, - разведка Южной Кореи
Северокорейский диктатор Ким Чен Ин планирует сделать своей преемницей дочь Ким Чу Е. Девочка родилась в 2013 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Читайте также: Руководил лично: Ким Чен Ын провел испытания ракеты большой дальности, - СМИ
По данным разведки Южной Кореи (NIS), признаки активного участия Чу Е в государственных мероприятиях, в частности годовщина основания Корейской народной армии и визит в Кымсусанский дворец Солнца, свидетельствуют о ее выходе на стадию "назначения преемницей".
Ранее девочку оценивали как "наиболее вероятную преемницу".
"Поскольку Ким Чу Е демонстрировала присутствие на ключевых мероприятиях и высказывала свое мнение относительно государственной политики, NIS считает, что она теперь вступила в стадию назначения преемницей", - говорится в статье.
Агентство также сообщило, что будет следить за участием Чу Е в предстоящем партийном съезде в конце февраля.
В случае ее появления или присвоения официального титула спекуляции относительно преемственности могут усилиться.
По данным разведки, дочь диктатора КНДР родилась в 2013 году.
КНДР усиливает военную мощь
Как известно, Северная Корея остается изолированным авторитарным государством под руководством Ким Чен Ына.
Страна продолжает активно развивать ядерную программу и ракетные технологии, демонстрируя военную силу в ответ на международные санкции и внешнее давление.
В сентябре прошлого года глава КНДР заявил о создании "мощного секретного оружия".
Также северокорейский диктатор объявил, что КНДР представит новую политику, направленную на одновременное развитие ядерных сил и обычных вооруженных сил.