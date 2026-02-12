ua en ru
Ким Чен Ын готовит малолетнюю дочь на роль преемника, - разведка Южной Кореи

Четверг 12 февраля 2026 12:39
UA EN RU
Ким Чен Ын готовит малолетнюю дочь на роль преемника, - разведка Южной Кореи Фото: Ким Чен Ын с дочерью Ким Чу Е (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Северокорейский диктатор Ким Чен Ин планирует сделать своей преемницей дочь Ким Чу Е. Девочка родилась в 2013 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Читайте также: Руководил лично: Ким Чен Ын провел испытания ракеты большой дальности, - СМИ

По данным разведки Южной Кореи (NIS), признаки активного участия Чу Е в государственных мероприятиях, в частности годовщина основания Корейской народной армии и визит в Кымсусанский дворец Солнца, свидетельствуют о ее выходе на стадию "назначения преемницей".

Ранее девочку оценивали как "наиболее вероятную преемницу".

"Поскольку Ким Чу Е демонстрировала присутствие на ключевых мероприятиях и высказывала свое мнение относительно государственной политики, NIS считает, что она теперь вступила в стадию назначения преемницей", - говорится в статье.

Агентство также сообщило, что будет следить за участием Чу Е в предстоящем партийном съезде в конце февраля.

В случае ее появления или присвоения официального титула спекуляции относительно преемственности могут усилиться.

По данным разведки, дочь диктатора КНДР родилась в 2013 году.

КНДР усиливает военную мощь

Как известно, Северная Корея остается изолированным авторитарным государством под руководством Ким Чен Ына.

Страна продолжает активно развивать ядерную программу и ракетные технологии, демонстрируя военную силу в ответ на международные санкции и внешнее давление.

В сентябре прошлого года глава КНДР заявил о создании "мощного секретного оружия".

Также северокорейский диктатор объявил, что КНДР представит новую политику, направленную на одновременное развитие ядерных сил и обычных вооруженных сил.

