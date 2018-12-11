Меркель закликала Путіна звільнити українських моряків

Фото: Ангела Меркель (Віталій Носач, РБК-Україна)

Меркель заявила, що РФ повинна вжити усіх заходів для забеспечення вільного пересування Керченською протокою

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, під час телефонних переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, вимагає звільнити українських моряків, що були захоплені під час атаки поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Речник німецького уряду Штеффан Зайберт розповів, що Меркель наголосила, що російська сторона повинна вжити усіх заходів, для забезпечення безперешкодного пересування кораблів в районі Керченської протоки.

Також повідомляється, що проведення переговорів між президентом РФ та канцлером ФРН відбулись за ініціативою Берліна.

Раніше повідомлялось, що Литва закликає НАТО і ЄС посилити санкції проти Росії через ситуацію в Азовському морі. Литовський сейм закликає передати контроль над окупованими і контрольованими Росією українськими територіями ООН, а Москву зобов'язати відпустити українських політв'язнів і військовополонених з в'язниць.

Нагадаємо, Німеччина пропонує поширити місію ОБСЄ на Азовське море. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас запропонував обговорити цю тему під час зусагретрічі між представниками України та Росії за посередництва Німеччини і Франції, яка має відбутися у вівторок, 11 грудня.