Представники країн "нормандської четвірки" обговорили ситуацію в Чорному морі

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Сторони також обговорили можливість введення миротворців на Донбас

У Берліні у понеділок, 26 листопада, відбулась зустріч політичних директорів країн "нормандської четвірки", під час якої сторони обговорили російську атаку поблизу Керченської протоки. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клікмін, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Twitter.

Також глава МЗС України повідомив, що політдиректори обговорили можливість введення миротворчих сил ООН на територію Донбасу.

"В Берліні політдиректори Нормандської четвірки мали широкий спектр тем для обговорення: вчорашні події у Чорному морі і миротворці на Донбасі. Дякую нашим французьким та німецьким партнерам за підтримку і жорстку позицію. А Росія - традиційно безнадійна, і це вже, схоже, діагноз", - написав він.

Нагадаємо, постійні представники Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції та Великобританії у Раді Безпеки ООН висловили занепокоєння у зв'язку з атакою РФ на українські кораблі і закликали звільнити затриманих моряків.

Країни закликають РФ забезпечити доступ в українські порти в Азовському морі. Також представники країн закликали всіх діяти з граничною стриманістю для деескалації ситуації.

"Затримані українські моряки повинні бути звільнені, а кораблі передані назад", - йдеться в повідомленні постійних представників.