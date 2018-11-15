Путін вважає "безглуздою" зустріч у нормандському форматі до виборів в Україні

Путін заявив, що альтернативи мирним переговорам щодо ситуації на Донбасі не існує
Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає "безглуздою" зустріч у нормандському форматі (Україна, Франція, Німеччина, РФ) до виборів в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.
За словами Путіна, за нинішньої ситуації в Україні сенсу в новій зустрічі "нормандської четвірки" немає. Разом з тим, він заявив, що альтернативи мирним переговорам щодо ситуації на Донбасі не існує.
"Зустрічатися в нормандському форматі в даний час в ході передвиборної кампанії, яка відбувається в Україні зараз, більш або менш безглуздо", - сказав Путін.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на думку Путіна, чинна влада України "не здатна врегулювати ситуацію на Донбасі". При цьому, Путін заявив, що РФ буде працювати з будь-якою новою владою України.
Додамо, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що передумов для зустрічі в нормандському форматі поки немає. За його словами, для зустрічі "немає необхідної грунту і передумов, відсутні натяки на можливу результативність".