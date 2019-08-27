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Радник Трампа обговорив захист української промисловості від експансії Китаю

Новини » Політика    27.08.2019 - 17:39
Радник Трампа обговорив захист української промисловості від експансії Китаю
Фото: Олександр Данилюк і Джон Болтон (ua.usembassy.gov)

До візиту Болтона в Київ в ЗМІ повідомлялося про намір обговорити питання "Мотор Січі"

Радник з питань національної безпеки США Джон Болтон на зустрічі з секретарем Ради національної безпеки і оборони Олександром Данилюком обговорив питання економічної безпеки України. Про це повідомляє посольство США в Києві в Twitter.

За інформацією посольства, під час зустрічі, Данилюк розповів послу Болтону про прогрес України у реформуванні сектору безпеки.

"Посол Болтон обговорив те, як Сполучені Штати можуть підтримувати зусилля України з більш тісної інтеграції до євроатлантичного співтовариства та захисту промисловості від ризиків недобросовісної економічної поведінки Китаю", - йдеться в повідомленні.

Радник Трампа обговорив захист української промисловості від експансії Китаю

Нагадаємо, раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених чиновників Білого дому повідомила, що помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон намагається перешкодити купівлі Китаєм українського підприємства "Мотор Січ", так як це може дати Пекіну важливі оборонні технології. За даними WSJ, в даний час розглядається питання продажу українського підприємства групи компаній, серед яких Beijing Skyrizon Aviation.

Як повідомив директор зі зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш, китайські компанії Skyrizon і Xinwei Group подали на узгодження в Антимонопольний комітет України (АМКУ) угоду про покупку більш 50% акцій заводу "Мотор Січ".

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