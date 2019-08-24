У "Мотор Січ" прокоментували інформацію про купівлю заводу Китаєм

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Китайські компанії вже купили акції "Мотор Січ", тепер рішення за АМКУ

Китайські компанії Skyrizon і Xinwei Group подали на узгодження в Антимонопольний комітет України (АМКУ) угоду про купівлю більше 50% акцій заводу "Мотор Січ". Про це повідомив директор зі зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш, передає РБК-Україна з посиланням на Громадське.

"Китайські компанії вже купили акції. Тепер рішення за АМКУ, коли воно буде - ми не знаємо", - зазначив Малюк.

При цьому директор по зв'язках з громадськістю не підтвердив інформацію американського ділового видання The Wall Street Journal про можливий продаж заводу китайської компанії Beijing Skyrizon Aviation.

Нагадаємо, раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених чиновників Білого дому повідомила, що помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон намагається перешкодити купівлі Китаєм українського підприємства "Мотор Січ", так як це може дати Пекіну важливі оборонні технології. За даними WSJ, в даний час розглядається питання продажу українського підприємства групи компаній, серед яких Beijing Skyrizon Aviation.

Раніше СБУ не допустила остаточну продаж контрольного пакету акцій запорізького підприємства "Мотор Січ" в Китай. З цією метою слідчі СБУ звернулися до суду з проханням про арешт близько 56% акцій компанії, яка в підсумку була задоволена. Арешт відбувся в рамках розслідування, яке СБУ проводить з продажу пакета акцій запорізького підприємства відомому китайському мільярдерові Ван Цзину. Справу порушено за статтею "диверсія", однією з санкцій якої є конфіскація майна обвинуваченого. Таким чином, підсумком даного розслідування може стати перехід контролю над "Мотор Січ" державі.