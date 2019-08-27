Советник Трампа обсудил защиту украинской промышленности от экспансии Китая

Фото: Александр Данилюк и Джон Болтон (ua.usembassy.gov)

До визита Болтона в Киев в СМИ сообщалось о намерении обсудить вопрос "Мотор Сичи"

Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон на встрече с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком обсудил вопросы экономической безопасности Украины. Об этом сообщает посольство США в Киеве в Twitter.

По информации посольства, во время встречи, Данилюк рассказал послу Болтону о прогрессе Украины в реформировании сектора безопасности.

"Посол Болтон обсудил том, как Соединенные Штаты могут поддерживать усилия Украины по более тесной интеграции в евроатлантическое сообщество и защите промышленности от рисков недобросовестной экономического поведения Китая", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома сообщила, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия "Мотор Сич", так как это может дать Пекину важные оборонные технологии. По данным WSJ, в настоящее время рассматривается вопрос продажи украинского предприятия группе компаний, среди которых Beijing Skyrizon Aviation.

Как сообщил директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш, китайские компании Skyrizon и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку о покупке более 50% акций завода "Мотор Сич".