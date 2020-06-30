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Рада НБУ відмовилася розглядати призначення заступника Смолія на другий термін

Новини » Економіка     30.06.2020 - 13:58
Рада НБУ відмовилася розглядати призначення заступника Смолія на другий термін
Фото: Олег Чурій (прес-служба НБУ)

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Рада Національного банку під час засідання 30 червня відмовилася внести у порядок денний питання призначення Олега Чурія на посаду заступника голови НБУ на повторний семирічний термін. Його повноваження спливають вже 10 липня 2020 року.

Про це йдеться в заяві прес-служби НБУ.

Як зазначили в прес-службі, подання про призначення Чурія було внесено головою НБУ Яковом Смолієм до Ради НБУ 19 червня 2020 року з повним дотриманням усіх вимог чинного законодавства як до документів, так і до строків їх внесення.

"Попри це Рада НБУ без належного обґрунтування причин відмовилася поставити дане питання на порядок денний сьогоднішнього засідання, збільшуючи інституційні ризики для діяльності НБУ", - йдеться в заяві.

За даними прес-служби, під час голосування лише 4 з 9 членів Ради НБУ підтримали розгляд даного питання під час сьогоднішнього засідання.

"Безпідставна відмова поставити дану кандидатуру на голосування може вказувати на політичну вмотивованість окремих членів Ради НБУ, які не підтримали цю пропозицію", - зазначили в НБУ.

Голова НБУ Смолій планує ініціювати скликання позачергового засідання Ради НБУ на 6 липня 2020 року для розгляду питання призначення Чурія на посаду заступника голови НБУ.

Відзначимо, до сфери управління Олега Чурія належать питання здійснення операцій на відкритих ринках, валютного регулювання, а також діяльності Депозитарію НБУ.

Нагадаємо, політика НБУ у сфері валютного регулювання неодноразово ставала об’єктом критики з боку голови Ради НБУ Богдана Данилишина.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Національний банк України
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