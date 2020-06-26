У НБУ назвали головний запобіжник накопичення економічних проблем

Фото: Олег Чурій (прес-служба НБУ)

Завдяки плаваючому курсу гривні до долара вдається уникнути більш глибокої кризи

Національний банк України (НБУ) п’ять років тому запровадив плаваюче курсоутворення. Зраз воно є головним запобіжником накопичення економічних проблем.

Про це заявив заступник голови НБУ України Олег Чурій в авторській колонці на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив Чурій, курсом рухає ринок, а не політики. Знижуються валютні надходження - курс реагує в один бік, знижується імпорт - курс реагує в інший.

"Курс не тримають так, як це робили колись із ціною на ковбасу в радянських магазинах", - сказав він.

За його словами, НБУ лише згладжує коливання, купуючи або продаючи валюту для збалансування попиту-пропозиції.

"Така гнучка політика дала змогу підвищити довіру до гривні, адже всі розуміють, що національна валюта тепер може не тільки девальвувати, але й зміцнюватися". - додав Чурій.

Заступник голови НБУ заявив, що НБУ за цей час наростив міжнародні резерви з мінімуму у лютому 2015-го більше ніж уп’ятеро - до понад 28 млрд доларів, і не в останню чергу - за рахунок чистої купівлі валюти на ринку на майже 13 млрд доларів за ці роки.

Відзначимо, згідно з прогнозом МВФ, міжнародні резерви України скоротяться до 19,3 млрд доларів на кінець 2020 року (з 25,3 млрд доларів у 2019 році).

Нагадаємо, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 3,290 млрд доларів і продав на 2,793 млрд доларів, чиста купівля валюти склала 497 млн доларів.

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Автор: Олександр Білоус