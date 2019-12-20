ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада НБУ назвала головні причини зміцнення курсу гривні до долара

Новини » Економіка     20.12.2019 - 11:07
Рада НБУ назвала головні причини зміцнення курсу гривні до долара
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Раді НБУ вважають головними три фактори

В інформаційних матеріалах до засідання Ради Національного банку України (НБУ) названі головні причини зміцнення курсу гривні до долара. Про це повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається в матеріалах, офіційний курс гривні з початку року (до початку грудня) укріпився на 13%, з 27,7 грн/долар до 24,0 грн/долар, а чиста купівля Національним банком валюти становила 5 млрд доларів.

За даними Ради НБУ, головними чинниками збільшення пропозиції валюти на міжбанківському валютному ринку були:

  • 1) Приплив портфельних інвестицій (спекулятивного капіталу) нерезидентів на ринок ОВДП, номінованих в гривні (100 млрд грн з початку року);
  • 2) Сприятливі умови торгівлі (стабільно високі світові ціни на товари українського експорту та зниженням світових цін на енергоресурси);
  • 3) Високий врожай сільськогосподарських культур, що підтримав експорт аграрної продукції.

Рада НБУ назвала головні причини зміцнення курсу гривні до долара

Зазначимо, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився січень-листопад 2019 року на 13,2%. Курс долара знижувався протягом більшості місяців. При цьому тільки за листопад курс впав на 3,8% до 24,03 грн/долар.

Нагадаємо, Національний банк України за січень-листопад 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 5479,3 млн доларів і продав на 479,2 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 5000,1 млн доларів.

Курс долара трохи виріс на відкритті міжбанку Курс долара на 20 грудня оновив черговий мінімум
Теми: Курс долара
Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся