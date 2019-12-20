Совет НБУ назвал главные причины укрепления курса гривны к доллару

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Совете НБУ считают главными три фактора

В информационных материалах к заседанию Совета Национального банка Украины (НБУ) названы главные причины укрепления курса гривны к доллару. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отмечается в материалах, официальный курс гривны с начала года (в начале декабря), укрепился на 13%, с 27,7 грн/доллар до 24,0 грн/доллар, а чистая покупка Национальным банком валюты составила 5 млрд долларов.

По данным Совета НБУ, главными факторами увеличения предложения валюты на межбанковском валютном рынке были:

1) Приток портфельных инвестиций (спекулятивного капитала) нерезидентов на рынок ОВГЗ, номинированных в гривне (100 млрд грн с начала года);

2) Благоприятные условия торговли (стабильно высокие мировые цены на товары украинского экспорта и снижение мировых цен на энергоресурсы);

3) Высокий урожай сельскохозяйственных культур, который поддержал экспорт аграрной продукции.

Отметим, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился январь-ноябрь 2019 года на 13,2%. Курс доллара снижался в течение большинства месяцев. При этом только за ноябрь курс упал на 3,8% до 24,03 грн/доллар.

Напомним, Национальный банк Украины за январь-ноябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 5479,3 млн долларов и продал на 479,2 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 5000,1 млн долларов.