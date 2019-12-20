ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Совет НБУ назвал главные причины укрепления курса гривны к доллару

Новости » Экономика     20.12.2019 - 11:07
Совет НБУ назвал главные причины укрепления курса гривны к доллару
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Совете НБУ считают главными три фактора

В информационных материалах к заседанию Совета Национального банка Украины (НБУ) названы главные причины укрепления курса гривны к доллару. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отмечается в материалах, официальный курс гривны с начала года (в начале декабря), укрепился на 13%, с 27,7 грн/доллар до 24,0 грн/доллар, а чистая покупка Национальным банком валюты составила 5 млрд долларов.

По данным Совета НБУ, главными факторами увеличения предложения валюты на межбанковском валютном рынке были:

  • 1) Приток портфельных инвестиций (спекулятивного капитала) нерезидентов на рынок ОВГЗ, номинированных в гривне (100 млрд грн с начала года);
  • 2) Благоприятные условия торговли (стабильно высокие мировые цены на товары украинского экспорта и снижение мировых цен на энергоресурсы);
  • 3) Высокий урожай сельскохозяйственных культур, который поддержал экспорт аграрной продукции.

Совет НБУ назвал главные причины укрепления курса гривны к доллару

Отметим, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился январь-ноябрь 2019 года на 13,2%. Курс доллара снижался в течение большинства месяцев. При этом только за ноябрь курс упал на 3,8% до 24,03 грн/доллар.

Напомним, Национальный банк Украины за январь-ноябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 5479,3 млн долларов и продал на 479,2 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 5000,1 млн долларов.

Курс доллара немного вырос на открытии межбанка Курс доллара на 20 декабря обновил очередной минимум
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс долларакурс НБУКурс гривны
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь