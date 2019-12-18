НБУ назвав важливий фактор впливу на курс гривні до долара

Фото: Олег Чурий (www.bank.gov.ua)

В НБУ радять дивитися на приплив інвестицій

Іноземні інвестиції в економіку України можуть суттєво вплинути на курс гривні до долара. Про це заступник голови Національного банку Олег Чурій сказав в інтерв'ю виданню "Сегодня".

Як зазначив Чурій, практично всі аналітики та експерти, які прогнозували курс, не вгадали його ні в минулому році, ні в цьому.

Заступник голови НБУ вважає, що в Україні до недавнього часу не було реальних реформ, скоріше, їх імітація. "Але якщо ми сьогодні будемо проводити реформи, і я вірю, що до нас теж почнуть приходити серйозні інвестиції і ми зможемо через якийсь час наздогнати наших європейських сусідів", - сказав він.

За його словами, якщо порівнювати Україну з східно-європейськими країнами 20-річної давності, тоді ці країни теж були значно недоінвестовані. "До них почали приходити інвестиції тільки після проведення економічних реформ. І це призводило, зокрема, до посилення курсу їхніх валют", - сказав він.

"При цьому інвестиції - дуже важливий фактор, який впливає на курс. Якщо будуть інвестиції - значить, буде достатня пропозиція валюти на ринку", - додав він.

Зазначимо, за даними НБУ, зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, - відображення стану платіжного балансу України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, містить більше позитивних моментів для економіки України, ніж негативних.