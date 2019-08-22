ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада фінстабільності оцінила вплив лібералізації на валютний ринок

Новини » Економіка    22.08.2019 - 15:00
Рада фінстабільності оцінила вплив лібералізації на валютний ринок
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс гривні до долара стабільний протягом трьох років

Набуття чинності нового валютного законодавства не спричинило нестабільності на валютному ринку України Про це йдеться у річному звіті про діяльність Ради з фінансової стабільності за період з серпня 2018 року по липень 2019 року.

Як зазначається у звіті, стабільність на ринку зберігалася у т.ч. числі завдяки пропозиції валюти з боку експортерів та надходженням переказів від трудових мігрантів. Додатковим фактором пропозиції валюти у 2019 році стало зростання інвестицій нерезидентів в ОВДП.

"У результаті обмінний курс гривні залишався відносно стабільним, а Національний банк мав можливість поповнювати резерви через інтервенції на ринку", - йдеться в документі.

Рада фінстабільності оцінила вплив лібералізації на валютний ринок

Нагадаємо, Рада з фінансової стабільності створена у березні 2015 року. Метою ради є своєчасне виявлення та мінімізація ризиків, що загрожують стабільності банківської та фінансової системи держави. співголовами Ради є глава НБУ і міністр фінансів.

Нагадаємо, новий закон "Про валюту і валютні операції", який замінив декрет Кабінету міністрів 1993 року про валютний контроль, набрав чинності 7 лютого 2019 року. Нова система валютного регулювання, затверджена постановами Національного банку, передбачає низку послаблень на валютному ринку. Загалом із 7 лютого введені в дію близько 30 послаблень.

Крім того, Національний банк скасував вимогу попереднього резервування валюти (правило Т+1).

Курс долара 22 серпня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ Курс долара знижується на відкритті міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України курсы валютвалютный рынокНаціональний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся